Dienstag, 15. Oktober 2019

Nach Unfall auf der B 64: Polizei sucht Zeugen

Um den Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei um die Mithilfe der TAH-Leser.

Holzminden/Bevern. Weil es unterschiedliche Aussagen zu einem Unfall auf der B 64 gibt, bittet die Polizei jetzt um die Mithilfe der TAH-Leser. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 7.33 Uhr.

Zu dieser Zeit war ein 56-jähriger Fahrer in einem Opel Insignia die B 64 aus Negenborn kommend in Fahrtrichtung Holzminden unterwegs. Seit der Lobacher Kreuzung fuhr er hinter dem Lkw einer Wäscherei her, als die Fahrbahn dann in Richtung Holzminden zweistreifig wurde, setzte er zum Überholen dieses Lkw an.

Noch während dieses Überholvorganges wurde er selbst von einem gelben Renault Megane mit hoher Geschwindigkeit auf dem dritten Fahrstreifen – also der Gegenfahrbahn – überholt. Dabei missachtete der Renault-Fahrer nicht nur das „Überholverbot“ auf der Gegenfahrbahn, sondern auch das Vorrecht eines entgegenkommenden Lkw-Fahrers, der stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch der Renault-Fahrer versuchte, eine Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw zu vermeiden, indem er wieder nach rechts auf den Überholfahrstreifen wechselt. Dabei streifte er jedoch den Opel-Insignia am vorderen Kotflügel.

Den zum Glück glimpflich ausgegangene Unfall schildert der 34-jährigen Renault-Fahrer allerdings anders. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsvorgang geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 in Verbindung zu setzen.