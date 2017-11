Sonntag, 19. November 2017

Nach Unfall in Lüchtringen davongefahren

Lüchtringen. Nach einer Verkehrsunfallflucht in Lüchtringen ermittelt die Polizei. Ein Ford Fiesta, der am Freitagabend an der Westfalenstraße in Lüchtringen geparkt war, wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken muss der Unbekannte an der rechten Fahrzeugseite gegen den Fiesta gestoßen sein und hat so einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Um eine Schadensregulierung kümmerte er sich jedoch nicht. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, bittet um Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht.