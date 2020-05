Donnerstag, 28. Mai 2020

Nach Unfallflucht 2.500 Euro Schaden in Höxter

Symbolfoto TAH



Höxter. Bereits am Mittwoch, 20. Mai, hatte sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Corveyer Allee in Höxter ein Unfall ereignet. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug war gegen einen dort abgestellten VW Touareg geprallt. Der angerichtete Sachschaden liegt bei fast 2.500 Euro. Daher suchen die Ermittler der Polizei Höxter nach Zeugen, die womöglich etwas beobachtet haben und weitere Hinweise zum Verursacher geben können. Der Unfall muss sich gegen 11.20 Uhr ereignet haben. Ein grüner VW Touareg wurde von einem anderen Fahrzeug an der hinteren rechten Ecke gerammt, wodurch unter anderem die hintere Stoßstange beschädigt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Höxter nach einem roten VW Polo oder Golf, womöglich gesteuert von einem älteren Herren. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620.