Sonntag, 14. Juni 2020

Nach zehn Wochen zieht der Bring-Dienst der Beveraner Vereine eine tolle Bilanz

Für ein gemeinsames Fazit trafen sich Initiatoren und Beteiligte des Bringdienstes vor dem Freibad-Eingang: Von links Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker, Fördervereins-Vorsitzender Günter Weinfurtner, Willi Schünemann als Vertreter von Förderverein und MTV, Carsten Reinecke vom MTV-Vorstand. Foto: rei

Bevern. „Die Leute haben geklatscht, wenn sie unser Fahrzeug gesehen haben. Da bekam ich glatt Tränen in die Augen,“ erzählt Günter Weinfurtner dem TAH. Als Vorsitzender des Freibad-Fördervereins ist er einer der Mitinitiatoren des ehrenamtlichen Bring-Dienstes in Bevern, der über zehn Wochen lang Einkäufe für Mitbürger erledigte, die wegen der Corona-Pandemie an ihre Wohnungen „gefesselt“ waren. Und auch Willi Ostermann, die treibende Kraft hinter dieser Aktion, schwärmt: „So etwas ist ohne ein tolles Vereinsleben nicht möglich!“ (rei)

