Donnerstag, 11. April 2019

Nach „Zwischenfall“ am Bahnhof: Im Ministerium zu Barrierefreiheit nachgehakt

Der Mittelbahnsteig des Holzmindener Bahnhofs ist nicht barrierefrei zu erreichen. Foto: spe

Holzminden. Anfang Februar endete die Fahrt mit der NordWestBahn von Göttingen nach Holzminden für eine Frau im Rollstuhl auf dem Mittelbahnsteig in Holzminden. Da dieser Bahnsteig noch nicht barrierefrei ist, dauerte es Stunden, bis die Frau mit Hilfe von Feuerwehr und Rettungsdienst den Bahnhof Holzminden verlassen konnte (der TAH berichtete). Dieser unrühmliche Zwischenfall war Anlass für die heimische Landtagsangeordnete Sabine Tippelt, sich zum wiederholten Mal über den Sachstand auf dem Bahnhof Holzminden zu informieren und eine Anfrage mit elf Fragen an die Niedersächsische Landesregierung zu stellen. Die Antworten liegen vor.

Unter anderem wünschte Tippelt ausführliche Antworten auf die Fragen, welche Möglichkeiten es für Rollstuhlfahrer gibt, die NordWestBahn zu benutzen, ob es in den Zügen oder an den Bahnhöfen in Holzminden und Stadtoldendorf Rampen zum Ein- und Ausstieg gibt, wie das Land dazu beitragen will, dass derartige Vorfälle in der Übergangszeit bis 2021/22 bis zum mobilitätsgerechten Umbau der Bahnhöfe nicht mehr vorkommen oder etwa, warum die Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn seit dem 1. Februar 2019 nicht mehr, wie in der Vergangenheit, von allen Fahrgästen im Eisenbahnverkehr zur Anmeldung von Hilfeleistungen zum Ein-, Um- und Ausstieg genutzt werden kann. (tah)

