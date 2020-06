Dienstag, 23. Juni 2020

Nachbar löscht brennenden Topf in Lobach

Aufatmen bei der Feuerwehr: Der Routineeinsatz in Lobach war schnell abgearbeitet.

Lobach. Ein Moment der Unachtsamkeit hat für einen Einsatz der Feuerwehrkameraden aus Bevern und Lobach im Goldenen Winkel in Lobach gesorgt. Eine 69-jährige Frau wollte in ihrer Küche Zucker schmelzen und ließ den Topf einen Augenblick unbeaufsichtigt. Dieser Moment reichte schon aus. Der Topf fing Feuer, und als die Frau in die Küche kam, war der Schreck zunächst groß. Ein zur Hilfe gerufener Nachbar konnte schnell löschen, so dass kein Schaden entstand und auch niemand verletzt wurde. Die alarmierten Feuerwehrleute, 23 aus Bevern und 11 aus Lobach, brauchten nicht einzugreifen. Nachdem die Wohnung ordentlich durchgelüftet wurde, war der Einsatz beendet. Der Rettungsdienst, vorsorglich mitalarmiert, wurde ebenfalls nicht gebraucht und konnte unverrichtetert Dinge wieder die Heimfahrt antreten. (ue)