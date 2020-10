Donnerstag, 15. Oktober 2020

Nachbarkreis überschreitet den ersten Corona-Schwellenwert

Nach Northeim meldet der zweite Nachbarkreis ein Überschreiten eines Corona-Schwellenwertes. Foto: Pixabay

Nach dem Kreis Northeim am Mittwoch, 14. Oktober, hat ein weiterer Nachbarkreis von Holzminden einen Schwellenwert überschritten. Der Kreis Lippe meldet eine 7-Tages-Inzidenz von 37,2. (Infektionen auf 100.000 Einwohner. Damit wird der erste Schwellenwert von 35 überschritten. Damit gibt es nach Mitteilung des Kreises Lippe neue Vorgaben. Besucher bei Veranstaltungen wie Konzerten oder Sportevents müssen auch am Sitzplatz einen Mundnasenschutz tragen. Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern sind erstmal verboten. Für Hochzeiten oder Taufen liegt die Höchstzahl an Gästen jetzt bei 50. Auch im Kreis Höxter steigen die Zahlen weiter. Dort werden am Donnerstag, 15. Oktober, 28 aktive Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl steigt damit auf 472. Als genesen gelten 425, im Kreis Höxter sind 19 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)