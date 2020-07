Montag, 27. Juli 2020

Nachruf: Rudolf Sonnemann hat Stiebel Eltron maßgeblich geprägt

Rudolf Sonnemann im Alter von nur 66 Jahren gestorben. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. Es ist eine traurige Nachricht, die Stiebel Eltron übermitteln muss: „Wir sind tief betroffen, dass unser langjähriger Geschäftsführer Rudolf Sonnemann am 6. Juli 2020 im Alter von nur 66 Jahren in seiner Heimatstadt Bad Driburg verstorben ist“, teilt das Holzmindener Unternehmen mit. Rudolf Sonnemann war mehr als 20 Jahre bei Stiebel Eltron beschäftigt. Er begann seinen Werdegang im Unternehmen 1996 und wurde 1999 Geschäftsführer der Stiebel Eltron-Gruppe. 2007 bestellte der Aufsichtsrat Rudolf Sonnemann zum Vorsitzenden der Geschäftsführung. Diese Funktion hatte er bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden Ende 2016 inne.

Zu den Meilensteinen seiner Tätigkeit gehören der Auf- und Ausbau internationaler Produktionsstätten, der klare Fokus auf das Zukunftsthema Erneuerbare Energien, die Gründung verschiedener Tochtergesellschaften sowie bedeutende Bauvorhaben wie beispielsweise das Kommunikations- und Schulungszentrum des Unternehmens am Stammsitz in Holzminden, der Energy Campus.

Das Unternehmen betont: „Mit Rudolf Sonnemann verlieren wir einen Menschen, der die Unternehmensgruppe Stiebel Eltron maßgeblich geprägt hat. Seine unternehmerische Weitsicht gepaart mit seinem unermüdlichen Einsatz haben bedeutenden Anteil an der positiven Entwicklung der Unternehmensgruppe. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“.