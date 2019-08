Freitag, 30. August 2019

Nachtglanz im Museum Schloss Fürstenberg

Lars Trentmann (Museumspädagoge Museum Schloss Fürstenberg), Ralf Schwager (Erlebniskaufhaus Schwager in Holzminden) und Wolfgang Hermann (Autohäuser Hermann) freuen sich auf eine belebte Nacht am 7. September. Foto: beb

Fürstenberg. „Eine ganz andere Art, Museum zu erleben“, wird am Sonnabend, 7. September, im Museum Schloss Fürstenberg ab 18 Uhr geboten. In der Museumsnacht „Nachtglanz“ spiegelt sich wieder, was das Fürstenberger Porzellan auzeichnet: „eine tolle Historie und modernes Design, denn Porzellan kann auch anders sein als tradiert“, fasst Andreas Blumberg, Marketingleiter der Manufaktur, zusammen. (beb)

