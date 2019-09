Freitag, 06. September 2019

Nachtglanz in Fürstenberg kann beginnen

Museumspädagoge Lars Trentmann packt beim Aufbau des „Nachtglanzes“ kräftig mit an. Foto: Schloss Fürstenberg

Fürstenberg. Am Sonnabend, 7. September, ist es so weit: der Fürstenberg Nachtglanz – die Museumsnacht – geht in die zweite Runde. Die lokalen Rockmatadoren von „Nadjas Kitchen“ spielen ab 18 Uhr auf und werden das Museumsschloss zum Beben bringen. Um 20 Uhr steigt die Preisverleihung des ersten Dekorwettbewerbs, an dem sich in den letzten Wochen zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen Holzminden und Höxter mit wunderbaren Arbeiten beteiligt haben. Die ersten drei Plätze erhalten einen kostbaren Porzellanpokal.

