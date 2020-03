Freitag, 20. März 2020

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Bodenwerder.

Mit vier Fahrzeugen war die Feuerwehr Bodenwerder im Einsatz. Foto: tah/Symbolbild

Kemnade. Um 23.30 Uhr in der Nacht von Donnerstag, 19. März, auf Freitag meldete eine Anruferin, dass aus der rechten Heckleuchte eines stehenden Opel Corsa in der Kemnader Dorfstraße Flammen züngelten. Die Feuerwehr Bodenwerder und der Rettungsdienst waren schnell vor Ort, ebenso die Polizei. Der Rettungsdienst war gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz in Stadtoldendorf und war als Erster am Einsatzort. Mit einem Handfeuerlöscher konnte das feurige Problem gelöst werden. Es entstand Sachschaden, niemand wurde verletzt. Grund und Ablauf des Feuers sind noch unklar, wahrscheinlich ist das Feuer im Bereich des Kofferraums entstanden. Eine Zeugin berichtete, dass sie zunächst einen Knall gehört hatte und dann Rauch aus dem Auto aufsteigen sah. Die Ermittlungen der Polizei zur Feuerursache dauern an. Für die Feuerwehr unter Leitung von Ortsbrandmeister Gerald Gömann war der Einsatz nach 45 Minuten beendet. (fhm/gl)