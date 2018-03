Montag, 26. März 2018

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Eschershausen

Eschershausen. Um kurz nach 1 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag alarmierte eine Familie aus Eschershausen die Feuerwehr. Brandgeruch in der Wohnung und Rauchentwicklung aus Steckdosen waren der Anlass für den Notruf aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss im Steinweg. Mit 45 Einsatzkräften waren die Feuerwehren Eschershausen und Holzen schnell vor Ort, ebenso die Polizei und ein Rettungswagen. Feuerwehrleute suchten die Wohnung nach Brandquellen ab, auch mit der Wärmebildkamera. Es konnte dann Entwarnung gegeben werden. Wahrscheinlich hatte ein überhitztes Elektroteil für intensiven Brandgeruch und Rauch gesorgt. Während des Einsatzes war die Bundesstraße 64 mitten in Eschershausen halbseitig gesperrt. (gl/fhm)