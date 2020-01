Dienstag, 28. Januar 2020

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr

Am Ende ist es ein Fehlalarm. Foto: tah/Symbolbild

Dölme. Um 2.19 Uhr gehen in der Nacht von Montag, 27. Januar, auf Dienstag, 28. Januar, die Funkalarmempfänger los. „Feuer Wohnung“ in der Rühler Straße in Dölme wird gemeldet. Jemand hat Feuerschein in einer Wohnung im Obergeschoss eines Hauses gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Schnell sind 30 Feuerwehrleute der Wehren Dölme, Reileifzen und Bevern vor Ort. Am Einsatzort eingetroffen können sie allerdings kein Feuer entdecken. Nach einer halben Stunde wird der Einsatz beendet, glücklicherweise brennt es nicht. Was der Grund für die Alarmierung war, lässt sich zunächst nicht feststellen. (fhm/gl)