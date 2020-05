Sonntag, 24. Mai 2020

Nächtlicher Einsatz für die Wehren in Neuhaus

Die Feuerwehren konnten ihren nächstlichen Einsatz in Neuhaus schnell wieder beenden.

Neuhaus. Der Alarm kommt um 1.31 Uhr in der Nacht zum Sonntag. In einer Sozialtherapeutischen Einrichtung in Neuhaus hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Schnell sind 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neuhaus, Silberborn, Mühlenberg und Holzminden vor Ort, schnell können sie auch wieder abrücken. Es war Gott sei dank nur ein angebrannter Toast, der die Brandmeldeanlage hat Alarm schlagen lassen. (bs)