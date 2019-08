Donnerstag, 29. August 2019

Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Flüchtlingsheim Eschershausen

Symbolfoto TAH

Eschershausen. Es war genau um Mitternacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als über die Leitstelle zum Einsatz in die Flüchtlingsunterkunft Eschershausen alarmiert wurde. Hier in der Goethestraße herrschte große Aufregung. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, was in der Vergangenheit bereits wiederholt der Fall gewesen war. Diesmal handelte es sich allerdings nicht um einen Fehlalarm: Wie sich herausstellte, hatte ein über eine Halogenlampe gelegtes Handtuch oder Kissenbezug zu Schmoren angefangen, was zu einer Verrauchung führte. Ein größeres Feuer konnte verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Eschershausen belüftete das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter. Eine gute halbe Stunde später war der Einsatz beendet. (gl/spe)