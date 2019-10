Sonntag, 13. Oktober 2019

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Bremke

Aus welchem Grund der Motorroller in Brand geriet, steht noch nicht fest. Foto: Feuerwehr

Bremke. Ein in Brand geratener Motorroller hat in der Nacht zu Sonnabend die Feuerwehren beschäftigt. Es war etwa 1.55 Uhr, als der Alarm bei den Ortsfeuerwehren Bremke, Dohnsen und Halle auflief. Zusätzlich wurde der Einsatzleitwagen der Samtgemeindefeuerwehr Bodenwerder-Polle aus Bodenwerder alarmiert. Der Einsatzort lag im Triftweg in Bremke. Mit Pulverlöschern und einer Kübelspritze konnten die Brandschützer der Ortsfeuerwehr Bremke das Feuer weitestgehend ablöschen. Mit Löschwasser aus dem Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Halle wurden zudem noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Ebenfalls kam hier eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch Beamte der Polizei sowie ein Rettungswagen vor Ort. Über die mögliche Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Angaben vor. Nach rund einer Stunde war der Feuerwehreinsatz der insgesamt rund 26 Brandschützer schon wieder beendet. (gl)