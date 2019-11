Samstag, 23. November 2019

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Holzminden

In einer Erdgeschosswohnung in der Dr.-Stiebel-Straße stand vergessenes Essen auf einem Gasherd. Der Bewohner konnte zum Glück früh genug ins Freie geholt werden. Foto: bs

Holzminden. Um 0.29 Uhr in der Nacht zum Sonnabend kommt die Meldung aus der Leitstelle in Hameln: "Menschenleben in Gefahr... Rauchentwicklung in Wohnung. Vermutlich Person noch drin." Holzmindens Feuerwehr eilt mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen in die Dr.-Stiebel-Straße. Und tatsächlich qualmt es kräftig. Im Erdgeschoss des Wohnhauses steht ein Topf mit verkohlten Essensresten auf dem Gasherd. Den einzigen Bewohner hat kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits die Polizei herausgeholt. Rettungsdienst und Notarzt entscheiden, ihn vorsorglich wegen Verdachts auf Rauchvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus zu bringen. Für die Feuerwehr bedeutet das: Die im Gerätehaus auf Abruf bereitstehenden weiteren Kräfte werden nicht mehr gebraucht, da nun ja offensichtlich kein Menschenleben mehr in Gefahr ist. Die Helfer vor Ort beseitigen das angebrannte Essen und beginnen sofort damit, die Wohnräume vom Rauch zu befreien. Nach einer guten halben Stunde ist alles vorbei. Es ist noch einmal gut gegangen... (rei)