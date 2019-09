Donnerstag, 05. September 2019

Nächtlicher Gasalarm im Forster Weg in Holzminden

Einsatzkräfte formierten sich vor dem Mehrfamilienhaus (rechts) im Forster Weg. Foto: spe

Holzminden. Ausströmendes Gas in einem Sechsfamilienhaus im Forster Weg 52 in Holzminden – so lautete die Alarmmeldung um 0.41 Uhr in der Nacht zu Donnerstag. Das hieß für die Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehr Holzminden, Polizei und Rettungsdienst höchste Alarmstufe. Mit vier Fahrzeugen – sicherheitshalber auch der Drehleiter – rückten 25 Feuerwehrmännern und -frauen an. Schläuche wurden ausgerollt, Atemschutzgeräte angelegt, doch von ausströmendem Erdgas war nichts zu riechen. Alle Bewohner wurden vorsorglich aus ihren Wohnungen geklopft und mussten das Haus verlassen. Eine Erkundung mit Messgerät durch die Feuerwehr ergab keine Hinweise auf tatsächlich ausströmendes Gas. Vorsicht war weiter geboten. Als dann der Techniker der Stadtwerke kam und auch sein Messgerät kein Gas erschnüffelte, konnte Einsatzleiter Michael Nolte, Stadtbrandmeister, gegen 1.20 Uhr seine Leute ins Gerätehaus zurückschicken, konnten die aufgeschreckten Bewohner zurückkehren in ihre Wohnungen. Offenbar war ein Gasmessgerät kaputt und hatte fälschlich angeschlagen. (spe)