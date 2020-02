Freitag, 21. Februar 2020

Nächtlicher Kellerbrand in Eimen

Eimen. Um 23.40 Uhr am Donnerstagabend wurden die Ortsfeuerwehren Eimen, Eschershausen, Mainzholzen und Vorwohle zu einem Wohnungsbrand in der Langen Gasse in Eimen alarmiert. Im Bereich einer alten Schlachterei hatte - nach ersten Erkenntnissen - eine Lampe aufgrund eines technischen Defektes ein Feuer ausgelöst. Zum Glück hatten die Bewohner funkvernetzte Rauchmelder, sodass sie im Wohnbereich geweckt wurden und das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Die Einsatzkräfte lokalisierten den Brandherd, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu verschlossenen Bereichen, verhinderten mittels Rauchverschluss und Hochleistungslüfter eine Ausbreitung des giftigen Rauches und löschten das Feuer unter schwerem Atemschutz. Das Brandgut wurde aus dem Gebäude gebracht und außerhalb endgültig abgelöscht. Starker Wind erschwerte dabei die Arbeit. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort.

