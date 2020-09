Dienstag, 29. September 2020

Nächtlicher Unfall zwischen Hohe und Brökeln

Der Pkw landete auf dem Dach. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: gl

Brökeln/ Hohe. Es war gegen 1.15 Uhr, als Sirenenalarm in der Nacht zu Montag die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Brökeln, Hehlen und Hohe aus der Nachtruhe riss. Gemeldet wurde, dass ein Pkw nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11 zwischen Hohe und Brökeln in Brand geraten sei. Vor Ort wurde zwar das verunfallte Fahrzeug festgestellt, ein Feuer war jedoch nicht erkennbar.

So sicherten die rund 55 Einsatzkräfte der drei Ortsfeuerwehren unter der Einsatzleitung von Sebastian Lücke die Unfallstelle ab, leuchteten die entsprechenden Bereiche aus und stellten den Brandschutz sicher. Nach Angaben der Polizei war eine 65-jährige Frau aus dem Raum Hildesheim von Hohe kommend in Richtung Brökeln unterwegs gewesen. In einer leichten Linkskurve kam die allein im Fahrzeug sitzende Frau mit ihrem Dacia Sandero nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der angrenzenden Böschung. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem angrenzenden Feld, auf dem Dach liegend, zum Stehen.

Die verletzte Fahrerin wurde nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notärztin ins Bathildis-Krankenhaus nach Bad Pyrmont zur weiteren Versorgung gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Alkohol oder Drogenkonsum sollen nicht vorgelegen haben. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Während des Rettungseinsatzes war die Kreisstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. (gl)