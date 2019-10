Donnerstag, 17. Oktober 2019

Nahverkehrsverbund gibt neuen Takt an

Holzminden. Es gibt eine gute Nachricht für Bahnreisende und Pendler auf der Strecke Holzminden – Paderborn: Der Nahverkehrsverbund Westfalen-Lippe hat einstimmig beschlossen, eine 30-Minuten-Taktung des Zugverkehrs auf der Strecke der Eggebahn (RB 84) zwischen den beiden Kreisstädten einzuführen. Momentan fährt die Eggebahn an den Bahnhöfen in Paderborn und Holzminden einmal pro Stunde in Richtung der anderen Stadt ab. Alle zwei Stunden setzt der Zug aus Paderborn seine Reise über Holzminden bis nach Kreiensen fort. Dass Bahnreisende aus Holzminden nun häufiger am Tag Gelegenheit haben sollen, über die Schienen nach Paderborn zu gelangen, hat vor allem mit den Schwachstellen des Schienennetzes zwischen Holzminden und Ottbergen zu tun. (beb)

