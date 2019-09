Dienstag, 03. September 2019

Namensfindung mit Rücksichtnahme

Die Oberschule Delligsen soll den Namen „Ith-Hils-Schule“ bekommen. Foto: Archiv/nig

Holzminden. Der Tagesordnungspunkt „Namensgebung Oberschule Delligsen“ bei der Sitzung des Kreisausschusses für Bildung sah so aus, als würde er keine Komplikationen beinhalten. Die Oberschule Delligsen mit Außenstelle Duingen hat den Antrag gestellt, demnächst den Namen „Ith-Hils-Schule“ führen zu dürfen, berichtete Ausschussvorsitzende Sabine Echzell. Schulleiter Thorsten Steuer, der als Gast an der Sitzung des Ausschusses teilnahm, erläuterte den Ausschussmitgliedern den Weg zur Namensfindung. Es sei die Idee der Schule gewesen, sich einen Namen mit regionalem Bezug zu beiden Standorten zu geben, erklärte Steuer. Man habe dann Schüler und Lehrer aufgerufen, einen Namen vorzuschlagen. Zwei Namen hätten sich dabei herauskristallisiert, die dann dem Schulvorstand vorgelegt wurden. Die Wahl fiel auf „Ith-Hils-Schule“. Kreistagsabgeordneter Peter Ruhwedel (Bündnis 90/Die Grünen) fragte nach der Beteiligung der Gemeinde. Die Oberschule sei eine Kreisschule, deshalb sei man nicht an die Gemeinde herangetreten. Formal sei das alles richtig, wie es bislang gelaufen sei, so Steuer. Landrätin Angela Schürzeberg bestätigte, dass alles korrekt sei. Allerdings habe sie Kunde vom Flecken Delligsen bekommen, dass man von der ganzen Namensgebung nichts erfahren habe. Bei der Gemeinde herrsche die Auffassung, dass es kein guter Stil sei, sie nicht zu beteiligen, auch wenn man es nicht müsse. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 03.09.2019