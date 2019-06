Montag, 03. Juni 2019

Naturkostfachgeschäft „Korn & Kram“ zieht in die Oberbachstraße

Dieses Ladengeschäft in der Oberbachstraße wird zum Naturkostfachgeschäft „Korn & Kram“. Foto: spe

Holzminden. Nach fast 19 Jahren am Standort Bahnhofstraße 10 zieht das Holzmindener Naturkostfachgeschäft Korn & Kram in die Innenstadt um. Voraussichtlich zum 1. Juli will Inhaberin Christiane Grote in der Oberbachstraße eröffnen. Die Renovierungs- und Umbauarbeiten in dem Ladengeschäft der Habermann-Immobilie laufen bereits. Zuletzt waren hier Antiquitäten ausgestellt. Christiane Grote, die das Haus in der Bahnhofstraße verkauft und die letzten Monate hier als Mieterin ihr Geschäft betrieb, will in der Innenstadt noch einmal neu durchstarten, sie freut sich auf die neue Lage, neue Nachbarschaft und neben den treuen Stammkunden auch neue Kunden – dann auch Laufkundschaft. Brandschutz, Hygienebestimmungen – an alles muss gedacht werden, damit Baugenehmigung und Nutzungsänderung erteilt werden können. Auf ihre Pläne habe sie bei ihren Kunden „super viel Zuspruch erfahren“, sagt die 60-Jährige voller Elan. Die Ladenfläche wird größer sein als in der Bahnhofstraße, an Konzept und Sortiment will Christiane Grote ebenso festhalten wie am angestammten Namen „Korn & Kram“. (spe)