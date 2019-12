Donnerstag, 19. Dezember 2019

Naturpark Solling-Vogler wird vom Land weiterhin gefördert

Das Hochmoor Mecklenbruch ist ein wertvoller Bestandteil des Naturparks Solling-Vogler. Foto: TAH

Neuhaus. Seit 2019 erhalten die Naturparke in Niedersachsen eine institutionelle Förderung. Davon profitiert auch der Naturpark Solling-Vogler. Am Donnerstag ist der Förderbescheid durch Umweltminister Olaf Lies an die Repräsentanten des Zweckverbandes als Träger überreicht worden. Mit dem gerade verabschiedeten Haushalt 2020 werden diese Zuschüsse verstetigt. „Der Naturpark Solling-Vogler ist ein wichtiger Partner im Naturschutz und in der Landschaftspflege, bei der Schaffung von Angeboten für die Erholung und für einen nachhaltigen Tourismus. Bedeutend ist das Engagement in der Umweltbildung. Die kontinuierliche Förderung ist Ausdruck der Wertschätzung für diese Arbeit. Herzlichen Dank für den großartigen Einsatz“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann. Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt freut sich sehr über die Förderung der Naturparke und besonders des Naturparks Solling-Vogler. Sie teilt mit: „Die Naturparks wurden letztes Jahr zum ersten Mal gefördert. Mit der heutigen Förderung zeigt sich eine Verstetigung der Förderung von Naturparks, die maßgeblich von der SPD-Fraktion getragen wird. Die Förderung des Naturpark Solling-Vogler ist ein starkes Signal für die gesamte Region.“ Über die konkrete Förderhöhe wurde nichts bekannt.