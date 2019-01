Mittwoch, 23. Januar 2019

Naturschutzstiftung des Landkreises vergibt Fördermittel

Kreis Holzminden. Im März wird das Kuratorium der Naturschutzstiftung zusammenkommen, um über Förderanträge für das laufende Jahr zu beraten. Entsprechende Anträge können noch bis zum 15. Februar an die Geschäftsstelle der Naturschutzstiftung des Landkreises Holzminden gerichtet werden.

Gefördert werden grundsätzlich Projekte, die der Natur im Landkreis Holzminden zugute kommen. Das können ganz unterschiedliche Vorhaben sein. Von der Anlage und Pflege von Streuobstwiesen, das Anpflanzen von Bäumen und Feldhecken bis hin zur Entbuschung von Kalkmagerrasen, der Schaffung und Aufwertung von kleinen Still- und Fließgewässern, Projekten zum Schutz heimischer Tier- und Pflanzenarten oder in der Umweltbildung ist vieles denkbar.

Gefördert werden können Projekte von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Kommunen, Schulen, Kindergärten... Antragsformulare und weitere Informationen sind erhältlich bei Marlies Zuidema, Telefon 05531/707-177 (dienstags bis donnerstags) oder e-mail: naturschutz@landkreis-holzminden.de