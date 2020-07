Mittwoch, 15. Juli 2020

NDR 1 sendet live aus dem Wildpark Neuhaus

Schorse kommt mit seinem Team und seinem Bulli nach Neuhaus.

Neuhaus. NDR 1 Niedersachsen sendet am Donnerstag, 16. Juli, live aus dem Wildpark Neuhaus. Der Radiosender kommt am ersten Sommerferientag mit dem mobilen Sendestudio und sendet live von 10 bis 13 Uhr. Moderatorin ist Martina Gilica, Reporter sind Anja Westphal und Schorse - der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen. Schorse stellt seit vier Wochen Ausflugsziele in Niedersachsen vor, für alle, die dieses Jahr den Urlaub daheim verbringen. Das große Finale der Tour ist im Solling: Die Sendung stellt den Wildpark und seine Attraktionen vor - natürlich die Falken, die Luchse und Wölfe. „Wir machen dieses Jahr Urlaub im schönsten Bundesland der Welt“ so fasst Schorse die Tour zusammen. „Und ich gebe Tipps vom Harz bis ans Meer.“