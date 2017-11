Freitag, 24. November 2017

NDR-Fernsehen berichtet live von der Weihnachtsmarkt-Eröffnung in Holzminden

Katharina Müller und Tim Dieck, die Deutschen Vize-Meister im Eiskunstlauf, treten bei der Eröffnungsshow des Weihnachtsmarktes in Holzminden auf. Foto: Höppner/www.eislauffotos.de

Holzminden. Mit einer imposanten Feuershow und hochkarätigem Eiskunstlauf eröffnet der Weihnachtsmarkt Holzminden am Montag, 27. November, um 18 Uhr seine Pforten. Die Eröffnungsshow mit den Deutschen Vize-Meistern im Eiskunstlauf, Katharina Müller und Tim Dieck, und der Gruppe „Feuerflut“ wird am Montag mit zwei Live-Schaltungen um 18 Uhr in „Niedersachsen 18:00“ und um 19.30 Uhr in „Hallo Niedersachsen“ vom NDR-Fernsehen übertragen. Aktuell trainiert das Paar für seinen großen Traum: die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2018. Geboten wird zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung ein imposantes Spiel aus Feuer und Eis auf hohem Niveau. (spe)

