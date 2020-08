Dienstag, 18. August 2020

Nebelgranaten statt Flächenbrand bei Bevern

Symbolfoto TAH

Bevern. „Feuer Fläche mittel“ – diese Nachricht schickte die Leitstelle Hameln am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf die Alarmempfänger. Unmittelbar danach schrillten in Bevern die Sirenen, denn dieser Flächenbrand wurde angeblich an der B64 Richtung Wald gesichtet. Während sich die Feuerwehrleute noch am Gerätehaus sammelten, war Gemeindebrandmeister Dirk Siefarth – er hatte es nicht weit bis zur angenommenen Einsatzstelle – schon als „Kundschafter“ unterwegs. Er konnte jedoch kein Feuer entdecken, sondern stattdessen den Qualm von „Nebelgranaten“ vom Bundeswehr-Übungsgelände am Sollingrand. Er meldete seine Beobachtungen schnell weiter – so dass die Feuerwehr gar nicht erst ausrücken musste. (rei)