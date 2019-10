Donnerstag, 03. Oktober 2019

Negenborn: Demonstration für den Artenschutz

75 Personen waren zur Demo ins Hooptal gekommen. Foto: jbo

Negenborn/Stadtoldendorf. Dutzende tote Feuersalamender, Kröten, Molche und andere Kleintiere. Und das nicht nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig. Die Kreisstraße 71, die das Hooptal von Negenborn bis nach Stadtoldendorf durchschneidet, wird regelmäßig für viele, meist unter Artenschutz stehende Tiere zur Todesfalle. Diesen Umstand wollen der Naturschutzbund NABU und der Kreisverband Bündnis 90/Grüne nicht länger akzeptieren. Sie fordern eine dauerhafte Sperrung der Durchgangsstraße durch das Hooptal. Mit einer Demonstration unter dem Motto „Tag der Einheit – mit der Natur“ wollten sie am Tag der Deutschen Einheit ihrer Forderung Nachdruck verleihen. 75 Naturfreunde waren dazu in das Hooptal gekommen und ließen sich von Thorsten Maiwald in die Problematik um das ökologisch so wertvolle Hooptal einführen. Und als wüsste er, dass es um seine Zukunft geht, zeigte sich am Zielpunkt des Demonstrationszuges ein stattlicher Feuersalamender höchstselbst den Teilnehmern der Veranstaltung. (jbo)