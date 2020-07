Dienstag, 14. Juli 2020

„Neowise“ sorgt für schlaflose Nächte im Kreis Holzminden

Ein faszinierender Anblick. Der Komet „Neowise“ über den Ithwiesen. Foto: Tobias Bommer

Eschershausen/Ith. Im Mittelalter galten sie als Schicksalsboten und wurden oft mit verheerenden Ereignissen der Erdgeschichte in Zusammenhang gebracht. Heute weiß man, dass es sich bei Kometen nur um kleine Himmelskörper von einigen Kilometern Durchmesser, meist mit einem leuchtenden Schweif, handelt. Dennoch hat ihr Auftauchen am nächtlichen Himmel nichts von seiner Faszination verloren. Der erst im März entdeckte Komet C/2020 F3 „Neowise“ kommt in diesem Monat der Erde besonders nah und fasziniert Fotografen und Astronomen gleichermaßen. Tobias Bommer aus Eschershausen, Hobbyfotograf mit einer besonderen Vorliebe für Luftfahrt- und Astrofotografie hat sich zwei Nächte auf den Ith begeben, um das nächtliche Spektakel auf den Sensor zu bannen. (jbo)

