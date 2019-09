Montag, 09. September 2019

Nervenaufreibender Saisonauftakt in Eschershausen

MTSV-Mannschaftskapitän André Bredemeier (ehemals Alshut) im Doppel mit Alexander Spendrin (hinten).

Eschershausen (jh). In der Tischtennis-Landesliga ist der MTSV Eschershausen mit einem 8:8- Unentschieden gegen den TSV Fuhlen gestartet. Von Anfang an entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem die Raabestädter beim Stand von 8:4 schon wie die sicheren Sieger aussahen. Doch dann starteten die Gäste ein furioses Comeback und konnten doch noch einen Punkt aus Eschershausen entführen.

Beiden Mannschaften merkte man den frühen Zeitpunkt der Saison noch an: es lief noch nicht alles nach Plan. In den Doppeln konnten die Eschershäuser mit 2:1 in Führung gehen. Heise/Schway siegten deutlich 3:0 und Alshut/Spendrin konnten im Entscheidungssatz ihre Gegner besiegen. Unglücklich nach Verlängerung im fünften Satz verloren Blume/Meyer gegen das Spitzendoppel der Gäste. Im oberen Paarkreuz wusste Heise größtenteils zu überzeugen und bezwang mit einer kämpferischen Leistung Teigeler. Im Spitzeneinzel setzte er sich deutlich gegen Schüler durch. Schway musste hingegen Schüler zum Sieg gratulieren, während er im zweiten Einzel klar gegen Teigeler siegte. Ebenfalls einen Sieg und eine Niederlage steuerte Blume zum Endergebnis bei. Einem sicheren 3:0-Erfolg gegen Kämna, folgte eine ärgerliche 2:3-Niederlage in der Verlängerung gegen Hupe. Mannschaftskapitän Bredemeier hingegen konnte seine beiden Einzel gegen Kämna und Hupe mit 3:1 gewinnen und zeigte eine gute Leistung. Das hintere Paarkreuz Spendrin und Meyer erwischte an diesem Sonntag keinen guten Tag und konnte keinen Einzelerfolg beisteuern. Im Schlussdoppel musste Heise/Schway gegen Schüler/Teigeler antreten und es entwickelte sich ein spannendes Spiel. Am Ende wehrten die Raabestädter noch vier Matchbälle ab, doch an diesem Tag sollte es nicht sein und so mussten sie ihren Gegnern gratulieren.

Der Start in die Saison ist durch dieses Unentschieden nicht vollkommen missglückt, allerdings hatte man sich auf Eschershäuser Seite doch ein wenig mehr erwartet. Am nächsten Sonntag wartet dann das nächste Heimspiel gegen den TSV Algesdorf II.