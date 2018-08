Montag, 20. August 2018

Nette Verlängerung im Brauereikeller

Die Geehrten des NFV-Kreises mit NFV-Chef August Borchers und Mayc Peter (von links).

Allersheim. Knapp drei Monate war es her, da konnte der TSV Kirchbrak, nachdem man im Jahr zuvor noch im Finale gescheitert war, im Herrenfinale und der FC Latferde 80 bei den Frauen, den Allersheimer Fußball-Kreispokal gewinnen. Wie in jedem Jahr gab es für die Pokalsieger und Halbfinalisten als nette Zugabe eine Siegeszeremonie im Brauereikeller in Allersheim.

Ebenfalls mit von der Partie war der TuSpo Grünenplan, der sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. Kurioserweise hatte die Mannschaft von Trainer Mario Surmann noch am Vortag gegen die Hilskicker auf dem Platz gestanden und auch dort konnte sie das Duell mit 2:1 für sich entscheiden.

Ebenso anwesend waren die beiden Halbfinalisten MTV Bevern und MTSV Eschershausen sowie die Mitglieder des Spiel- und Schiedsrichterausschusses sowie die Schiedsrichter, die die Halb- und das Finalspiel geleitet hatten.

Nachdem der Vertriebsleiter der Brauerei Allersheim Mayc Peter die anwesenden Vereine begrüßte, beglückwünschte der Kreisvorsitzende August Borchers die in der Endrunde, die in Grünenplan stattfand, teilnehmenden Mannschaften. Anschließend wurde Kreissportgerichtsmitglied Axel Wistuba für seine zehnjährige sowie die beiden Spielausschussmitglieder Günther Schreiber und Michael Wiedwald mit der Goldenen Ehrennadel des

NFV-Kreises Holzminden für die 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Im Weiteren wurde vom kalten Buffet gespeist und den zwei weiblichen Bedienungskräften bei selbstangestimmten Liedern so gut wie keine Pause gegönnt.