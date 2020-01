Freitag, 17. Januar 2020

Netzwerk für Pflegeausbildung in Holzminden gegründet

Sie sind von dem neuen Pflegenetzwerk überzeugt: Michael Pfeil, Pflegedienst Kraft & Pfeil, Christine Ludwig, Abteilungsleiterin des Bereichs Pflege an den BBS, Teamleiterin Pflege Kristin Launhardt-Petersen, Helmut Affelt, Studiendirektor i.R., Anja Krause, Dezernentin (Soziales und Jugend), Achim Keil, Jobcenter Holzminden, und Andreas Siever, Agentur für Arbeit. Foto: beb

Holzminden. 16 Pflegedienste haben ihre Unterzeichnung des neuen Kooperationsvertrages für die generalistische Pflegeausbildung im Landkreis Holzminden zugesagt. Die ersten Einrichtungsleiter unterzeichnen den Vertrag am Donnerstagnachmittag bei einer Feierstunde in der Cafeteria der Georg-von-Langen-Schule. Sie sind ab diesem Moment an offizielle Mitglieder des Netzwerkes, dass in den kommenden Monaten die generalisierte Ausbildung von Pflegefachkräften vorbereiten und ab August durchführen wird.

Bis der erste Auszubildende seinen Vertrag für die generalistische Pflegeausbildung besiegeln kann, müssen noch einige offene Fragen geklärt werden. Oberste Priorität der Pflegedienste des neuen Netzwerkes ist es, die Einrichtung einer Geschäftsstelle für Pflegeberufe zu bewirken. Dazu bekräftigen sie mit ihrer Vertragsunterzeichnung, dass sie alleine nicht in der Lage sind, die neue Pflegeausbildung inhaltlich und organisatorisch zu bewältigen, dabei sollen Berufsschule und Landkreis Holzminden helfen (der TAH berichtete). (beb)

