Donnerstag, 27. Februar 2020

Neu denken und die Altstadt Holzminden retten

Vier konkrete Ziele stellte Sebastian Tränkner im Innenstadtausschuss vor. Foto: ap

Holzminden. „Holzminden ist vermutlich schon länger auf dem richtigen Weg, hat aber einfach noch nicht den richtigen Schlüssel gefunden“, deutet Sebastian Tränkner von der Niedersächsischen Landentwicklungsgesellschaft (NGL) die aktuelle Lage zur Holzmindener Innenstadt. Holzmindens Stadtkern zu revitalisieren sowie neue Perspektiven und einen offenen kommunikativen Prozess zu schaffen – das sind die Ziele des Projekts „Stadtallianz Innenstadtrevitalisierung und Existenzgründung“, dessen Ziele Tränkner am Dienstag im Ausschuss für Innenstadtentwicklung der Stadt Holzminden vorstellt. Sie soll Grundlage für den Antrag beim Förderprogramm Zukunftsräume sein, das kleine und mittelgroße Städte wie Holzminden fördert.

„Wir sind dabei, den Antrag zu schreiben“, erklärt Tränkner. Ab Mitte diesen Jahres sei mit einer Projektbewilligung zu rechnen. Aber es gebe eine „knappe Timeline“ und „viele Qualifikationskriterien“, die zu erfüllen seien.

Das Konzept teilt sich in vier Teilbereiche ein: das Innenstadtmanagement, die innovative innerstädtische Wirtschaft, neues Wohnen in der Innenstadt sowie Imagesteigerung und Identitätsbildung. (ap)

