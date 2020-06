Dienstag, 23. Juni 2020

Neu im Holzmindener Stadtarchiv: Ansicht des Evangelischen Krankenhauses von 1932

Architekt Karl Schellmann aus Berlin zeichnete das Krankenhaus Holzminden 1932 – noch vor seiner Vollendung. Stadtarchiv Holzminden

Holzminden. Die Corona-Krise wirft vielerlei Planungen über den Haufen. Wer ist nicht davon betroffen? So wurde im Holzmindener Stadtarchiv vor einigen Monaten für die anstehende Mitgliederversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins ein Vortrag über Neuerwerbungen des Archivs zusammengestellt. Umsonst: keine Versammlung, kein Vortrag. Ganz umsonst ist die Arbeit aber keineswegs gewesen, denn eine solche Präsentation lässt sich wieder in die einzelnen Bestandteile zerlegen. Statt des Beamers wird nun die gute alte Tageszeitung das Medium sein, den Leserinnen und Lesern bunte oder auch schwarz-weiße Dinge aus der Vergangenheit unserer Stadt zu zeigen. Wie es der Zufall will, kann gerade zu einem Zeitpunkt, als alle über Gesundheit reden, diese Präsentation mit einer farbigen Darstellung des Holzmindener Krankenhauses eröffnet werden. Die deutlich erkennbare Datierung „1932“ lässt aufmerken: Zu diesem Zeitpunkt sah das Gebäude erst seiner Vollendung entgegen. Auch wenn der Bau schon weit fortgeschritten war – das Bild stellte eine Vision dar. Dazu passt der geradezu strahlende Hintergrund. Sein Urheber, Architekt Karl Schellmann aus Berlin-Neukölln, war der örtliche Bauleiter des Komplexes. Von Mai 1932 bis März 1933 wohnte er in Holzminden. (Dr. Matthias Seeliger)

