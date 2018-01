Mittwoch, 10. Januar 2018

Neuauflage: Aufzeichnungen eines Überlebenden des KZ Außenlagers Holzen

Im Zusammenhang mit den Zeichnungen erhalten die Erinnerungen Armand Rouxs eine besondere Intensität.

Holzen. Die Aufzeichnungen des Häftlingsarztes Dr. Armand Roux aus dem Buchenwaldaußenlager KZ Holzen zählen zu den aufschlussreichsten persönlichen Zeugnissen aus der Zeit von Krieg und Nationalsozialismus in der Region des Weserberglandes. Unter dem Titel „Im Zeichen des Zebras“ wurden diese Tagebuchaufzeichnungen publiziert. Nachdem das Buch vergriffen war, ist nun mit Unterstützung der Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben“ sowie der Kreisverbände von DGB und GEW Holzminden eine Neuauflage erschienen. Armand Rouxs eindrucksvolle Aufzeichnungen dokumentieren den Alltag der zur Zwangsarbeit eingesetzten KZ-Häftlinge, die unter menschenunwürdigen Bedingungen zunächst in einem Zeltlager, später in ungeheizten Baracken untergebracht waren. Darüberhinaus ist Armand Roux auf den verlustreichen Transport der Holzener Häftlinge nach Celle geschickt worden. Dort überlebte er das Massaker, das SS-Angehörige und deutsche Zivilisten im Chaos nach einem amerikanischen Bombenangriff an den Häftlingen verübten und wurde schließlich in Bergen-Belsen von britischen Truppen befreit. Das im Verlag Jörg Mitzkat erschienene Buch basiert auf einem Sensationsfund.

