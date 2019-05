Donnerstag, 23. Mai 2019

Neubau des Autohauses Beineke ist fast fertig

Anja und Thomas Beineke blicken in die Ausstellungshalle ihres neuen Autohauses. Foto: spe

Holzminden. Das Mercedes-Benz-Autohaus Beineke am Stahler Ufer nähert sich der Zielgeraden. Noch wird draußen vor der Ausstellungshalle und der Kundenparkplatz gepflastert, werden drinnen Kabel gezogen, Möbel gerückt und letzte Arbeiten verrichtet. Nach 13-monatiger Bauzeit ist der ultramoderne Neubau nun fast fertig und soll mit einem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 29. Juni, feierlich eingeweiht werden. Bis dahin werden die 50 Mitarbeiter am Standort Holzminden „leise umziehen“ und sich an ihren neuen Arbeitsplätzen mit neuen Prozessen in Ruhe einarbeiten. Dann ist die Zeit der Provisorien und beengter Büros in Containern vorbei, dann bricht im Autohaus Beineke eine neue Zeitrechnung an.

„Es war an der Zeit, den Standort zu modernisieren“, so Thomas und Anja Beineke. Sie bauen den Holzmindener Standort nach dem Mercedes-Architekturkonzept MAR 2020 um, verpassen dem Autohaus nicht nur ein chices, modernes Erscheinungsbild, sondern gestalten auch die Prozesse neu, von denen Mitarbeiter und Kunden profitieren sollen. Thomas und Anja Beineke sind stolz, das ihr Autohaus das erste Mercedes-Autohaus im ländlichen Bereich ist, dass nach dem neuen Mercedes-Konzept umgestaltet wurde beziehungsweise ganz neu entstand. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. Mai