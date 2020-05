Samstag, 30. Mai 2020

Neubau eines Multifunktionshauses in Golmbach

Von links: Sebastian Sänze, Geschäftsführung Öffentliche Facility Management GmbH, Dinah Stollwerck-Bauer, Landesbeauftragte, Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. Foto: arl-lw

Golmbach. Am Donnerstag hat Landesbeauftragte Dinah Stollwerck-Bauer die Erläuterungstafel für den Neubau eines Multifunktionshauses in Golmbach überreicht, das mit rund 232.000 Euro gefördert wird. Ziel des Projektes ist der Neubau eines eingeschossigen multifunktionalen Versorgungsstandortes in zentraler Lage im Ort. Mit den Fördermitteln soll das bestehende Versorgungsangebot gestärkt, und sollen Dienstleistungen aus dem medizinischen und medizinnahen Bereich im Dorf angesiedelt werden. Zentraler Bestandteil ist die Einrichtung eines „MediZIMMERs“ mit dem die wohnortnahe Gesundheitsversorgung auf dem Dorf abgesichert wird. Für den Betrieb und die Organisation der Stärkung des Versorgungsangebotes in Golmbach sollen außerdem neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden. Der Neubau soll sich positiv auf die Attraktivität des Dorfes auswirken und die Innenentwicklung durch den Aufbau einer neuen Dorfmitte fördern.

