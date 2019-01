Dienstag, 22. Januar 2019

Neubau steht kurz vor der Fertigstellung

Der Neubau der Weserbergland-Klinik neben dem alten Klinik-Gebäude. Foto: Nadine Niggemann

Höxter. Nur noch wenige Wochen, dann soll der Neubau der Weserbergland-Klinik in Höxter fertig sein. Im Dezember 2016 hatte mit einem Spatenstich das 25-Millionen-Euro-Projekt in Höxter begonnen. Büro- und Nebengebäude wurden abgerissen und auf diesem Areal entsteht seitdem der neue, dreiflügelige Krankenhausbau. In dem Neubau wird eine Rehabilitationsklinik mit 180 Betten in den Fachrichtungen Neurologie und Geriatrie seine Heimat finden.

In etwa acht Wochen soll der Bau abgeschlossen werden. Ende März soll dann nach Ende der Bauarbeiten mit dem Umzug begonnen werden. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 23.01.2019.