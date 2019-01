Donnerstag, 17. Januar 2019

Neubaupläne erhitzen Gemüter in Neuhaus

Hier soll die neue Senioreneinrichtung entstehen. Foto: ap

Neuhaus. Großes Thema in dieser Woche war die Bebauung des Brachlands am westlichen Ortseingang von Neuhaus. Auf der unbebauten Wiese Am Wildenkiel 9 soll ein weiteres Seniorenwohnheim entstehen. Hierzu kam am Montag in der Ortsratssitzung in Neuhaus eine Änderung des Bebauungsplans auf den Tisch. Diese soll eine Erweiterung des anliegenden Altenwohn- und Pflegeheims voranbringen: Der Neubau soll an das „Haus Solling“ der Senioren- und Pflegenheime Rohsen angebaut werden. Die Parkanlage soll beibehalten und mehr Sträucher sowie weniger Bäume sollen gepflanzt werden. Zehn Mitglieder stimmten – nach von der GFH-Fraktion beantragten Änderungen – für eine erneute Bebauungsplanänderung. Eine Gegenstimme kam von der Ortsbürgermeisterin Maritta Nehb, die unmittelbare Anwohnerin ist. Gegen das Projekt wurden im Ort bereits über 200 Unterschriften gesammelt. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. Januar