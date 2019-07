Montag, 08. Juli 2019

Neue Ausstellung: "Land der Alleen"

Von Bevern nach Allersheim – eine von 1.998 gezählten Alleen in Niedersachsen. Foto: ap

Bevern. „Alleen verbinden Land- und Stadtbereiche, sie markieren Lebensräume“, weiß Hans-Joachim Scholz vom Landkreis Holzminden. Er ist am Sonntag mit dabei, als die neue Ausstellung „Land der Alleen“ im Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern startet. Die Ausstellung zeigt die schönsten und wertvollsten Alleen Niedersachsens. „Wir haben wirklich gelernt, dass Niedersachsen ein Land der Alleen ist!“, betont Prof. Dr. Hansjörg Küster, der Präsident des Niedersächsischen Heimatbundes (NHB). Von 2015 bis 2018 hat der NHB Alleen über eine interaktive Plattform in ganz Niedersachsen gesammelt, dokumentiert, ausgewertet und fotografiert; 75 Ehrenamtliche haben mitgemacht und rund 2.000 Alleen sind bei dem „Citizen-Science-Projekt“ zusammenkommen. Einige davon sind nun in der Ausstellung „Land der Alleen“ zu sehen. (ap)

