Samstag, 17. August 2019

Neue Auszubildende bei der Öffentlichen Versicherung auch in Holzminden

Das sind die jungen Leute, die jetzt bei der Öffentlichen ihre Ausbildung begonnen haben. Foto: Fotocredit Citypress24

Kreis Holzminden. Im Weserraum gibt es ab sofort sechs neue Gesichter bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig: Ihre Ausbildung begonnen haben Jan Goroncy (Geschäftsstelle Greifert in Golmbach), Gözde Kuzu (Geschäftsstelle Meyer in Boffzen), Richard Wagner (Geschäftsstelle Steinhoff in Holzminden, Bahnhofstraße 5B), Edmund Kraft (Geschäftsstelle Muratovic in Eschershausen), Abdullatif Yousef (Geschäftsstelle Meyer in Holzminden, Sollingstraße 94) sowie in Bad Gandersheim Rewaz Hassan (Geschäftsstelle Keßler).

