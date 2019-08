Mittwoch, 28. August 2019

Neue Auszubildende bei Müller Treppenbau in Polle

Das Foto zeigt den Geschäftsführer Marco Müller, den Ausbilder Uwe Meister sowie die neuen Auszubildenden Simone Richter, Lukas Keitel und Lars Peters. Foto: Müller

Polle. Zum 1. August konnte das Familienunternehmen Müller Treppenbau GmbH & Co KG drei neue Auszubildende in ihrem Betrieb willkommen heißen. „Sie werden den Beruf des Tischlers erlernen und sehen somit goldenen Zeiten entgegen. Denn durch den aktuellen Fachkräftemangel sind gute Handwerker so begehrt wie lange nicht mehr,“ betont Geschäftsführer Marco Müller.

