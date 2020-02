Montag, 03. Februar 2020

Neue Broschüre „Faszination Natur“ der Solling-Vogler-Region

Einzigartige Pflanzenwelt. Foto: SVR

Holzminden. Tiefe Wälder, sanfte Hügel, weitläufige Wiesentäler, schroffe Klippen und eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt – die Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) ist wie geschaffen für außergewöhnliche Erfahrungen in der Natur. In dem rund 55.000 Hektar großen, abwechslungsreichen Areal, werden das gesamte Jahr über interessante Führungen angeboten, die von geschulten Fachleuten und Gästeführern begleitet werden. Auf 60 Seiten haben der Naturpark Solling-Vogler, die Niedersächsischen Landesforsten und die SVR die Termine für 2020 in der neuaufgelegten Broschüre „Faszination Natur“ zusammengefasst. Erstmals beinhaltet die Broschüre einen praktischen Veranstaltungskalender zum Herausnehmen.

