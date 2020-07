Dienstag, 28. Juli 2020

Neue Corona-Infektionen im Kreis Höxter

Im Kreis Höxter gibt es drei aktive Infektionen. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Zwei neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus werden am Dienstag, 28. Juli, aus dem Kreis Höxter gemeldet. Die beiden neuen Infektionen sind in den Städten Höxter und Borgentreich aufgetreten. Ein dritter, aktiver Infektionsfall wurde am Wochenanfang aus Brakel gemeldet. Damit gibt es insgesamt 376 bestätigte Infektionen im Kreis Höxter. 355 Menschen gelten als genesen, 18 sind verstorben. (fhm)