Freitag, 23. Oktober 2020

Neue Corona-Verordnung für Niedersachsen ist in Kraft

Es gibt neue Vorgaben zum Tragen von Masken. Foto: tah

Die neue niedersächsische Corona-Verordnung ist am Freitag, 23. Oktober, in Kraft getreten. Die neue Verordnung sieht bei steigenden Inzidenzzahlen eine Verschärfung der Maskenpflicht in öffentlichem Raum sowie eine Sperrstunde vor. Ab sofort gilt die Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz auch unter freiem Himmel zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Das gilt ab einem Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Ab einem Inzidenzwert von 50 ist diese Vorschrift verpflichtend. Landkreise und kreisfreie Städte legen die Orte, wo die Maske aufgesetzt werden muss, in einer entsprechenden Allgemeinverfügung fest.

Auch für Banken und Sparkassen gilt jetzt die Maskenpflicht. Kunden sollen den Schutz tragen, Mitarbeiter in den relevanten Bereichen, in denen Kundenkontakt herrscht oder wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Private Feiern und Zusammenkünfte dürfen bei einer Inzidenz von 35 von maximal 15 Personen besucht werden. In Gaststätten, in der Gastronomie oder an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten sind anstatt 100 bei Inzidenz 35 nur noch maximal 25 Personen in einer Gaststätte oder an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten zulässig.

Bei einer Inzidenz von 50 dürfen maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten an privaten Feiern und Zusammenkünften teilnehmen. In Gaststätten, in der Gastronomie oder an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten dürfen ab dem Wert 50 anstatt 25 jetzt nur noch maximal 10 Personen aus zwei Haushalten oder enge Angehörige in einer Gaststätte oder an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten sein.

(fhm)