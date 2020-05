Samstag, 23. Mai 2020

Neue Exponate aus Silberborns Geschichte und ein Glasrundweg

Die alte Vereinsfahne des früheren Gesangvereins „Germania Silberborn“. Foto: Glas- und Heimatmuseum

Silberborn. Die abwechslungsreiche Vergangenheit des Hochsollingdorfs Silberborn wird in interessanter musealer Vielfalt im Glas- und Heimatmuseum Silberborn, in dem permanent weiter eingerichtet wird, dargestellt. Insbesondere im Bereich der Gläsersammlung aus der Glashüttengeschichte aus und um Silberborn ist nach der Eröffnung des Museums einiges geschehen, denn zwischenzeitlich wird in drei Vitrinen die Kulturgeschichte des Glases gezeigt. Eine neue Museumsvitrine mit den umfangreichen Grabungsfunden der Waldglashütte am Lakenborn (Lakenteich) ist eingerichtet worden und gibt einen Überblick über das Spektrum der Erzeugnisse dieser Glashütte. Das Museum ist wieder geöffnet und kann sonnabends und sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 05536/727 besucht werden. In Vorbereitung ist außerdem ein vier Kilometer langer Rundweg zu drei ehemaligen Glashütten-Standorten.

