Donnerstag, 24. Januar 2019

Neue Feuerwache in Holzminden wird als ÖPP-Projekt realisiert

Der Rat stimmte mit großer Mehrheit für das ÖPP-Modell. Foto: ap

Holzminden. Wie erwartet, hat der Rat der Stadt Holzminden in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen, die neue Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) zu bauen. Nur Grüne und Linke stimmten dagegen. Der Stadtrat folgte damit der Empfehlung des mit einem Wirtschaftlichkeitsvergleich beauftragten Gutachterbüros. Das sogenannte Inhabermodell soll schneller zu realisieren sein bei nur einem Ansprechpartner für die Stadt, die Bauabteilung entlasten und weitere Vorteile bieten. Vor allem soll die ÖPP-Variante dem Stadtsäckel 1,25 Millionen Euro sparen. Die Feuerwehr-Führung begrüßt die neue Entscheidung, die auf dem langen Weg zum neuen Feuerwehrhaus noch einmal ein Wendemanöver bedeutet. Es soll das letzte sein. Orts- und Stadtbrandmeister verfolgten Debatte und Entscheidung, die einen Tag vor der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr eine positive Botschaft für die Kameraden war. Jetzt soll der Baubeschluss zügig umgesetzt werden. (spe)

