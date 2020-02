Montag, 10. Februar 2020

Neue Ideen für die Stadtbücherei Holzminden

Leiterin Heike Leupold hat mit ihrem Team und der Stadtbücherei noch viel vor. Foto: spe

Holzminden. Ein Riesenangebot an Büchern und Hörbüchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, noch mehr an Print- und digitalen Medien über die Onleihe. Alle Bequemlichkeiten einer Fernleihe, fachliche Beratung inklusive, Internetarbeitsplätze und kostenloses WLAN, gemütliche Leseplätze und neuerdings auch noch Wasser, Tee und Kaffee gratis. Eigentlich müsste jeder einen Ausweis für die Stadtbücherei Holzminden haben, denn es gibt ausschließlich gute Gründe, die dafür sprechen. 1.500 aktive Nutzer sind es zurzeit – Tendenz steigend. Rund 20.000 Besuche registrierte die Stadtbücherei im letzten Jahr, die Anzahl der Ausleihen ist um ein Vielfaches höher. „Wir haben jeden Tag neue Anmeldungen“, sagt Büchereileiterin Heike Leupold. Ihr Ziel ist es, nicht einfach auf den Umzug zu spekulieren, sondern die Stadtbücherei am Standort Obere Straße 30 attraktiver zu machen in vielerlei Hinsicht, in Angebot und Aufenthaltsqualität: „Wir wollen uns hier verbessern, es jetzt schöner machen und nicht warten, dass irgendwann mal was passiert.“ Und in dieser Hinsicht ist einiges passiert. (spe)

