Sonntag, 11. Oktober 2020

Neue Infektionsfälle in den Kreisen Holzminden und Höxter

Im Kreis Holzminden gibt es vier aktuelle Infektionen, im Kreis Höxter 20. Foto: Pixabay

Auch in den Kreisen Holzminden und Höxter steigen die Zahlen der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden. Der Landkreis Holzminden meldet am späten Sonnabend, dass die Anzahl der aktuell Infizierten auf vier Fälle gestiegen ist. Für eine Person ist am Sonnabend, 10. Oktober, ein positives Laborergebnis bestätigt. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 139. Davon gelten 128 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit noch 18 Personen, sechs sind daraus entlassen worden. Im Kreis Höxter hat sich die Zahl der aktuell Infizierten innerhalb einer Woche fast verdoppelt. Am 6. Oktober waren es elf akute Fälle, am Sonntagmorgen, 11. Oktober, meldet das Kreisgesundheitsamt Höxter 20 aktive Infektionen. Damit wird die Inzidenz-Zahl im Kreis Höxter erstmals zweistellig und beträgt 10,57 (Zahl der innerhalb der vergangenen sieben Tage Infizierten auf 100.000 Einwohner). Die Gesamtzahl beträgt damit 460 Infektionsfälle, die Zahl der Menschen, die genesen sind, wird mit 421 angegeben. 19 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)